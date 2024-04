A.S.D. Piloti Sipontini: un inizio di Aprile a tutto gas!



La scuderia del promontorio Garganico, sempre più attiva sui campi di gara in questa stagione 2024.

Nel fine settimana del 12-13 Aprile, ad Alba (Cn) si corre il Rally Regione Piemonte, gara di Campionato

Italiano Assoluto Rally Sparco, valevole come primo dei cinque appuntamenti del GR Yaris Rally Cup 2024.

La Piloti Sipontini e Ailine Corse saranno presenti con il giovanissimo Giovanni Dello Russo, navigato

dall’esperto Venanzio Aiezza, con la nostra Toyota Yaris R1T 4×4 con il supporto tecnico dell’officina Ceriani di Rovellasca (CO) e per la logistica/sportiva alla PromoRacingTeam di Gianfranco Caranci.

Nella tappa di Alba sono previste oltre 10 vetture al via.



Il programma di gara: Venerdì 12 aprile dalle 07:30 alle 09:30 Shakedown.

Partenza da Piazza San Paolo Alba (Cn) alle ore 16:00: la P.S.1 S. Stefano Belbo TV (2,54 km) e a seguire PS2 Cossano (5,59 km) e PS3 San Donato (7,40 km) ; riordino notturno del primo giorno.



Sabato 13 aprile, si riparte per la seconda tappa: 7 prove speciali (tre da ripetere due volte e una, solo una

volta): PS4/8 Diano D’Alba (11,95 km), PS5 Cossano (14,56 km), PS6/9 Vesime (14,82 km) e PS10 Loazzolo

(1,10 km).



Alle 19:40 arrivo e premiazioni .



Lo scorso weekend, si è svolto il Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano

Terra; i nostri portacolori Fabio Solitro e Rosario Navarra, su Peugeot 208 Rally4, della Lion Team

continuano il percorso di crescita; chiudono con un quinto posto nella classe Rally4 nel CIRT.



Fabio e Rosario ci raccontano: “Ringraziamo gli amici, la famiglia e il team per il sostegno durante la gara,

impegnativa fino alla fine.”



Invece all’ 8° Motors Rally Show Pavia, Mauro Alberti e Arianna Genaro chiudono primi di classe con la Mini Cooper di classe RSTB1.6-P; Salviotti Andrea e Pellati Manuela chiudono sesti di classe Rally4, con la nostra Renault Clio.