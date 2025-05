[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Roseto Valfortore tutti in sella per la terza edizione di Monte Cornacchia E-Bike – Pedalando i Monti Dauni

Una giornata all’insegna del benessere, della scoperta e del legame con il territorio. Il Comune di Roseto Valfortore, in collaborazione con l’ASD Bikefortore, l’Associazione Turistica Pro Loco Roseto Valfortore e la Protezione Civile AVRV, con il patrocinio dei Comuni di Faeto e Castelluccio Valmaggiore, organizza la terza edizione di “Monte Cornacchia E-Bike – Pedalando i Monti Dauni”, un evento sempre più atteso da appassionati di ciclismo, escursionisti e amanti della natura.

L’appuntamento è per domenica 11 maggio 2025, una data da segnare in agenda per vivere un’esperienza immersiva tra sport e bellezza paesaggistica.

L’iniziativa prevede un percorso ad anello di circa 40 km con un dislivello complessivo di 960 metri, e si snoda lungo alcuni dei tratti più suggestivi del Subappennino Dauno. La partenza è fissata per le ore 9:00 da Roseto Valfortore, con arrivo previsto intorno alle 13:30 sempre nella stessa località.

I partecipanti attraverseranno i borghi di Faeto e Castelluccio Valmaggiore, costeggiando il suggestivo Lago Pescara e raggiungendo il punto più alto della regione: il maestoso Monte Cornacchia (1.152 metri s.l.m.), noto come il “tetto della Puglia”.

Per chi non dispone di una bicicletta, sarà possibile noleggiare una e-bike a pedalata assistita, così da permettere a tutti, anche ai meno allenati, di vivere questa esperienza tra boschi, sentieri e vallate incontaminate.

Durante il tragitto, in corrispondenza dei borghi attraversati, saranno previsti punti ristoro con frutta fresca, frutta secca e acqua per consentire ai partecipanti di ricaricare le energie in modo sano e naturale.

Al ritorno a Roseto Valfortore, presso l’area ludico-ricreativa in località Paduli, sarà allestito un pranzo conviviale a base di prodotti tipici locali, un’occasione per riscoprire i sapori autentici del territorio e trascorrere un momento di socialità e condivisione, aperto a tutti.

Monte Cornacchia E-Bike è molto più di un’escursione: è un invito a scoprire e vivere il territorio in modo sostenibile, abbracciando uno stile di vita attivo e salutare, nel pieno rispetto dell’ambiente. Un modo originale per promuovere il turismo lento, valorizzare i piccoli borghi e rafforzare i legami tra le comunità dei Monti Dauni.