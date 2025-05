[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A proposito della intervista della donna stalkerizzata all’Ippocampo. Nota di precisazione



In relazione alla intervista rilasciata in anonimato da una donna, residente in località Ippocampo che sarebbe stalkerizzata da un soggetto senza fissa dimora, pubblicata sul mio profilo facebook “Antonio Castriotta Giornalista” si precisa che gli episodi di stalking si sono verificati esclusivamente all’interno del Condominio Ippocampo e giammai nel Villaggio African Beach, entità separata dal villaggio Ippocampo, del tutto estraneo a qualsiasi vicenda relativa alla donna intervistata ed erroneamente citato nel servizio giornalistico.

Ad onore del vero e per conoscenza personale posso affermare chel’African Beach è struttura turistica con altissimi standard qualitativi, fiore all’occhiello del nostro territorio. Mi scuso pertanto con l’African Beach per il disguido.



Antonio Castriotta