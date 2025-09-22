[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Pietra è iniziato “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”

Al via con i convegni e le mostre diffuse nel borgo, sabato 27 e domenica 28 euro abolito

L’euro sarà cambiato con monete medievali, percorso tra rievocazioni, sapori, spettacoli

38esima edizione di uno degli eventi più spettacolari e longevi dedicati alla storia di Capitanata

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Con l’inaugurazione delle cinque mostre d’arte nel borgo antico e gli incontri culturali di sabato 20 e domenica 21 settembre, ha ufficialmente preso il via a Pietramontecorvino la trentottesima edizione di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. Fino al 28 settembre 2025, Pietramontecorvino diventerà la capitale dei borghi medievali d’Italia. Il paese posto sui verdi rilievi dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, rivivrà e farà rivivere fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo con performance, rievocazioni storiche, palio dei quartieri, arte, enogastronomia e artigianato. Durante l’evento, per degustare le pietanze del percorso enogastronomico nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre, saranno impiegati i ‘denari’: l’euro sarà “abolito”, diverse postazioni effettueranno il cambio moneta.

LECTIO MAGISTRALIS. Venerdì 26 settembre si comincerà alle ore 10 con le visite guidate gratuite a cura della Pro Loco (info e prenotazioni: 351.6859320) e proseguirà alle 18.30 con un’ospite di livello internazionale, la medievista Simonetta Cerrini, autrice di alcuni saggi diventati best seller come “La Rivoluzione dei Templari” e “La Passione del Templari” su cui la prestigiosa ospite terrà una Lectio Magistralis. La premiazione del concorso fotografico alle 20.30 e il concerto di musica medievale “Odor Rosae Musices” chiuderanno la giornata.

CORTEI, DISFIDE, RIEVOCAZIONI. Sabato 27 settembre, dopo le visite guidate del mattino, il clou degli eventi comincerà alle ore 18 con il Grande Corteo Storico in Corso Aldo Moro e la spettacolare rievocazione dell’insediamento di Jean Britaud in Piazza Cavour. Sbandieratori, musici e decine di figuranti in abiti medievali faranno rivivere la Pietramontecorvino medievale prima e durante l’apertura dell’itinerario enogastronomico e degli spettacoli di strada. Domenica 28 settembre, il Corteo Storico prenderà il via alle ore 17 per poi lasciare spazio alla Disfida con giochi e competizioni medievali che vedranno affrontarsi le squadre delle tre porte del Borgo. Le evoluzioni di fuoco delle ore 19, con i Draghi di Trani e le odalische, accompagneranno i visitatori fino all’apertura dell’itinerario enogastronomico e degli spettacoli delle ore 20. “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” è organizzato in collaborazione da Pro Loco e Amministrazione comunale di Pietramontecorvino. L’evento è sostenuto dalla Regione Puglia, Fondo Speciale Cultura e Patrimonio e dall’Avviso 2025 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.