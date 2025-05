[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Peschici lo sport fa bene al turismo degli eventi inclusione, passione, destagionalizzazione

Come da Cartellone “Benedetta Primavera” 2025, il Comune di Peschici, per il secondo anno consecutivo, ospiterà 2 grandi e storici eventi sportivi: Finali Nazionali di Calcio Giovanile C.S.E.N. e Trofeo del Gargano, organizzati rispettivamente da Asd Medaglie Barletta Accademy e Asd Medaglie D’oro.

Nel ponte del 2 giugno e nel fine settimana successivo, sui rettangoli da gioco si alterneranno molteplici categorie, per una presenza complessiva di 2000 persone circa, provenienti da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia, alloggiate nelle varie strutture, a cui, successivamente, si aggiungeranno altre 1000 persone circa giornaliere dalle province limitrofe.

“Sono orgoglioso di vedere Peschici come meta scelta per queste manifestazioni, che generano un significativo impatto sull’economia locale, attirando grandi masse e una quantità considerevole di entrate attraverso il settore commerciale-turistico” – dichiara Francesco D’arenzo, consigliere delegato eventi e sport – “Continueremo a sostenere e promuovere questo segmento per rafforzare la nostra industria turistica” – aggiunge il sindaco.