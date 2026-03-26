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A Orsara record di nuovi nati: sono stati 29 nel 2025

Nell’anno trascorso, più fiocchi rosa che azzurri. Le femmine vincono anche per la varietà dei nomi

Venerdì 27 marzo, alle ore 17 in aula consiliare, il sindaco darà loro il benvenuto di tutta la comunità

ORSARA (Fg) – Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il paese del Foggiano, si tratta del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri.

Da alcuni anni, Orsara di Puglia aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e venerdì 27 marzo, alle ore 17, il sindaco Mario Simonelli accoglierà le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi in aula consiliare, assieme ai genitori, per dare ai piccoli il benvenuto della Comunità e consegnare un piccolo dono simbolico a ciascuna famiglia.

“In realtà”, spiega Mario Simonelli, “sono le famiglie e soprattutto i nuovi nati a donarci qualcosa di essenziale, la gioia di veder nascere nuove vite e la speranza nel futuro. Orsara di Puglia, ad oggi, conta 2475 abitanti. Per un piccolo paese come il nostro, la nascita di 29 bambini è una notizia meravigliosa”. “L’evento di venerdì”, aggiunge Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo, “sarà una piccola-grande festa in cui la Comunità accoglie le cittadine e i cittadini di domani, impegnandosi a sostenerne il percorso, ad aiutare i genitori nella difficile ma splendida impresa di far crescere una famiglia”.

LE NUOVE NATE. Molto vari e quasi tutti diversi l’uno dall’altro i nomi delle 19 bambine venute alla luce nel 2025: Adesuwa, Estefany Pia, Anna, Stella Giulia, Giulia Michela, Alice, Margherita, Beatrice, Maria Elisabetta, Francesca, Viola, Mariabeatrice, Ambra, Isabel, Benedetta, Denise, Giulia Emily, Giulia e Federica.

I NUOVI NATI. Tra i 10 nuovi nati, il nome più diffuso è Antonio: ce ne sono tre, ma a uno di loro è stato dato anche Carmine come secondo nome. Agli Antonio si aggiungono Pasquale, Giovanni, Edoardo, Leonardo Giuseppe, Lucas, Andrea e Rocco.