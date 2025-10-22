[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Monte Sant’Angelo anche l’opposizione al PD sostiene Decaro. Preoccupazione Forza Italia

Forza Italia esprime forte preoccupazione per quanto sta emergendo nel dibattito politico locale: una parte significativa dei consiglieri di opposizione al Comune di Monte Sant’Angelo – opposizione al PD – ha annunciato o lasciato intendere il sostegno al candidato del PD per le prossime elezioni regionali della Puglia.

Questa scelta rappresenta una grave incongruenza politica e rischia di produrre un appiattimento tra ruoli che dovrebbero restare distinti e riconoscibili. Senza un’opposizione autorevole e coerente, viene meno quel confronto tra maggioranza e opposizione che è il fondamento del confronto civico, il naturale meccanismo di controllo e di equilibrio.

Forza Italia ritiene che:

i cittadini abbiano diritto a rappresentanze chiare, non ambigue né interscambiabili;

l’opposizione debba restare opposizione, vigilare, proporre alternative e difendere l’interesse pubblico con coerenza;

ogni scelta di sostegno debba essere trasparente e motivata, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

Rivolgiamo un appello a tutte le forze civiche e politiche che credono nel pluralismo e nel confronto: preserviamo un campo istituzionale vitale, dove le differenze programmatiche non si cancellano per convenienza, ma si misurano alla luce del sole, davanti ai cittadini.

Forza Italia – Sezione cittadina