[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Monte Sant’Angelo al via la sesta edizione della Settimana dell’Educazione, il programma completo

Al via la sesta edizione della Settimana dell’Educazione, il programma completo

Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la sesta edizione della Settimana dell’Educazione, in programma dal 17 al 22 marzo 2025. Un festival dedicato alla trasmissione della storia, della cultura e delle tradizioni alle nuove generazioni, promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo in collaborazione con le scuole cittadine e numerosi partner istituzionali e culturali. Tra gli ospiti: il Procuratore Laronga, Andrea Prencipe, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. In programma, tra le altre cose, le “invasioni educative”, la presentazione del volume di scritti della residenza culturale di letteratura e poesia, la mostra “Donne pellegrine”, i progetti di promozione della lettura e le “ali” del Laboratorio sonoro del Gargano nel Museo Tancredi.

Il programma completo https://monte-sant-angelo-api.municipiumapp.it/s3/4280/allegati/settimanaeducazione2025_programma.pdf

L’iniziativa, avviata nel 2018, è ormai un appuntamento consolidato che coinvolge attivamente studenti, docenti, esperti e cittadini, con un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli incentrati sull’educazione alla cultura, alla legalità, all’ambiente e alle tradizioni locali.

Monte Sant’Angelo celebra così il mondo dell’educazione, uno dei capisaldi dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura).

Un programma ricco di appuntamenti.

Durante la settimana si alterneranno numerosi eventi, tra cui:

“Dante in Puglia” (17 marzo), un racconto emozionale della Divina Commedia a cura di Alexis Arts;

(17 marzo), un racconto emozionale della Divina Commedia a cura di Alexis Arts; “Monte Sant’Angelo città che legge” con la presentazione dei progetti di promozione della lettura ( Patto per la lettura, Città che legge, corso di formazione Nati per leggere,TuttInLibro, Mamma Lingua);

con la presentazione dei progetti di promozione della lettura Patto per la lettura, Città che legge, corso di formazione Nati per leggere,TuttInLibro, Mamma Lingua); “Ti racconto la tradizione con La Pacchianella” , dedicato alla musica e alla danza della Tarantella del Gargano;

, dedicato alla musica e alla danza della Tarantella del Gargano; Laboratori storici ed educativi , tra cui “La preistoria: l’età della pietra” e “Il codice della strada” con la Polizia Locale;

, tra cui “La preistoria: l’età della pietra” e “Il codice della strada” con la Polizia Locale; Focus su legalità e dipendenze , con la presentazione del libro “L’ascesa della quarta mafia” con il Procuratore Antonio Laronga, gli incontri sul gioco d’azzardo, il bullismo e il cyberbullismo in collaborazione con ASL Foggia e l’Università di Foggia;

, con la presentazione del libro “L’ascesa della quarta mafia” con il Procuratore Antonio Laronga, gli incontri sul gioco d’azzardo, il bullismo e il cyberbullismo in collaborazione con ASL Foggia e l’Università di Foggia; Spettacoli e conferenze , tra cui “Paradiso di tenebre”, performance di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari e la presentazione del libro “Università generativa” di Andrea Principe (sabato 22, ore 18 in Biblioteca);

, tra cui “Paradiso di tenebre”, performance di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari e la presentazione del libro “Università generativa” di Andrea Principe (sabato 22, ore 18 in Biblioteca); Eventi dedicati all’ambiente , come “Differenti per scelta”, un laboratorio di recupero creativo, e il concorso “Rispettare l’ambiente”;

, come “Differenti per scelta”, un laboratorio di recupero creativo, e il concorso “Rispettare l’ambiente”; Momenti di celebrazione delle tradizioni, con le Fanoje di San Giuseppe (martedì 18) e la fase 2 del Laboratorio Sonoro del Gargano (sabato 22 ore 19.30 al Museo Tancredi).

“Con la Settimana dell’Educazione ribadiamo l’importanza della scuola come luogo di crescita, di confronto e di costruzione del futuro” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “La trasmissione della nostra storia e delle nostre tradizioni alle nuove generazioni è un dovere culturale e sociale. Ringrazio tutte le scuole, le associazioni e i partner che rendono possibile questo appuntamento, che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze e prospettive.”

“L’educazione è un processo che coinvolge tutta la comunità, e la Settimana dell’Educazione è un’occasione straordinaria per rafforzare i legami tra scuola, istituzioni e territorio. Quest’anno affrontiamo temi fondamentali come la legalità, la parità di genere, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle nostre tradizioni. Ringrazio il Sindaco e tutti i colleghi di Giunta per il supporto e la collaborazione, i Dirigenti e il mondo scolastico, le associazioni e tutti coloro che rendono possibile un evento così articolato e ricco di opportunità formative per i nostri ragazzi.” – ha aggiunto l’Assessora all’Istruzione e alla cultura, Rosa Palomba.

L’evento è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo con il supporto della Regione Puglia, l’Associazione I Borghi più belli d’Italia (coordinamento Puglia) e numerosi enti culturali e sociali. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra scuola, comunità e territorio, con uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare le proprie radici.