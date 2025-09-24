A Monte Sant’Angelo “90 voglia di 2000”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 28 settembre, “90 voglia di 2000” Lo show da cantare e ballare

Preparati a rivivere il meglio degli anni ‘90 e 2000, tra hit indimenticabili, look iconici e tanta voglia di divertirsi! Un’esplosione di musica, ricordi ed energia che ti farà rivivere l’atmosfera di due decenni indimenticabili!

Dove: Piazza Duca d’Aosta

Quando: dalle ore 21:30

Ad aprire lo show Exal&Egocentral e Probe & Dj Kubla.