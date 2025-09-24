Eventi CapitanataMonte Sant'Angelo

A Monte Sant’Angelo “90 voglia di 2000”

Domenica 28 settembre, “90 voglia di 2000” 🌟 Lo show da cantare e ballare 💃🏻

⚡️Preparati a rivivere il meglio degli anni ‘90 e 2000, tra hit indimenticabili, look iconici e tanta voglia di divertirsi! Un’esplosione di musica, ricordi ed energia che ti farà rivivere l’atmosfera di due decenni indimenticabili!

📍Dove: Piazza Duca d’Aosta

🕦 Quando: dalle ore 21:30

Ad aprire lo show Exal&Egocentral e Probe & Dj Kubla.

