Eventi CapitanataMonte Sant'Angelo
A Monte Sant’Angelo “90 voglia di 2000”
Domenica 28 settembre, “90 voglia di 2000” Lo show da cantare e ballare
Preparati a rivivere il meglio degli anni ‘90 e 2000, tra hit indimenticabili, look iconici e tanta voglia di divertirsi! Un’esplosione di musica, ricordi ed energia che ti farà rivivere l’atmosfera di due decenni indimenticabili!
Dove: Piazza Duca d’Aosta
Quando: dalle ore 21:30
Ad aprire lo show Exal&Egocentral e Probe & Dj Kubla.