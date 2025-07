[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



A MATTINATA TUTTI I COLORI DELL’ARCOBALENO: DAL 18 AL 20 LUGLIO C’È “CROMÀ”. GRANDE ATTESA PER LA SUNSET COLOR RUN

Il borgo garganico si trasforma in una festa collettiva tra eventi, spettacoli e la Sunset Color Run, per celebrare l’estate e la bellezza della diversità

Un’esplosione di colori, emozioni e partecipazione animerà le strade di Mattinata dal 18 al 20 luglio con Cromà, la rassegna pensata per celebrare la diversità, l’inclusività e la gioia di stare insieme.

L’evento, promosso dal Comune di Mattinata e organizzato da ARCI Travel di Stornara, è rivolto a un pubblico trasversale: bambini, adulti, famiglie, turisti e residenti saranno protagonisti di tre giornate ricche di appuntamenti che trasformeranno il borgo garganico in un grande palcoscenico all’aperto, tra arte, musica, intrattenimento e momenti di condivisione.

«In un momento storico in cui è fondamentale ricostruire legami autentici tra le persone, iniziative come questa ci ricordano il valore dello stare insieme in modo semplice e gioioso» spiega Michele Bisceglia, sindaco del Comune di Mattinata. «Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che non è solo divertimento, ma anche messaggio culturale e sociale».

Il programma prevede dieci eventi principali, tra cui l’atteso appuntamento con la Sunset Color Run, in programma sabato 19 luglio: una festa divertente e coinvolgente, con una corsa non competitiva di circa 1,5 km, aperta a persone di tutte le età. I partecipanti saranno coinvolti in un’esplosione di polveri colorate completamente biodegradabili e rispettose dell’ambiente e riceveranno un pacco gara contenente la t-shirt ufficiale dell’evento, contribuendo così a creare un colpo d’occhio scenografico e festoso.

Durante la mattina, il programma offrirà attività ludiche, musica e animazione per tutte le età, mentre le serate saranno animate da spettacoli e concerti gratuiti, con un’offerta pensata per un pubblico eterogeneo e coinvolgente: tra gli ospiti, Gaia Gentile il 18 luglio, Giova Vj il 19 e Cristina D’Avena il 20.

Iscriversi alla Color Run è semplice: è possibile farlo online tramite il sito ufficiale www.cromattinata.it, oppure direttamente in loco, il 18 e 19 luglio, presso l’Info Point di Mattinata.

Cromà si presenta come un’occasione speciale per vivere Mattinata in modo nuovo, valorizzando la bellezza del territorio attraverso il linguaggio universale dei colori, della musica e dell’inclusione.

«È molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che unisce turismo, intrattenimento e promozione del territorio in una formula innovativa e coinvolgente» dichiara l’assessore all’Industria turistica del Comune di Mattinata, Paolo Valente. «Puntiamo su un’idea di turismo che valorizzi non solo le bellezze naturali di Mattinata, ma anche il calore umano e la vivacità culturale del nostro borgo».