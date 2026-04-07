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A Mattinata torna Orchidays

ORCHIDAYS 2026 ALLA SCOPERTA DEL FIORE PIU’ EVOLUTO E INTELLIGENTE AL MONDO

TORNA IL FESTIVAL DELLE ORCHIDEE SPONTANEE NEL CUORE DEL GARGANO:

DAL 23 AL 26 APRILE, IL BORGO DI MATTINATA SI TRASFORMA NEL PARADISO DELLE ORCHIDEE IN FIORE

4 giorni di escursioni, laboratori e spettacoli per grandi e bambini

alla scoperta di un territorio ad alta biodiversità e del suo patrimonio

di oltre 60 specie di orchidee endemiche

Mattinata (Foggia), 7 aprile 2026 – Torna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il borgo garganico di Mattinata, custode del 30% dell’intero patrimonio italiano, in un laboratorio floreale a cielo aperto. Escursioni con esperti lungo i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, laboratori “green” dedicati a bambini e famiglie, momenti di approfondimento scientifico con esperti internazionali per le strade del borgo, alla scoperta di uno tra i fiori più affascinanti al mondo e delle coloratissime varietà endemiche presenti nel territorio di Mattinata. Lungo i sentieri e i prati in fiore del Monte Sacro si incontreranno la profumatissima Ophrys Mattinatae, giovanissima specie scoperta nel 2015 che cresce solo sui terreni calcarei del Gargano; la Ophrys Neglecta, detta anche “Fior di Vespa”, e la Ophrys bombyliflora, entrambe capaci di riprodurre colori, forme e peli degli imenotteri femminili come api, vespe o bombi per attirare a sé i maschi impollinatori; e ancora, la Orchis anthropophora, o “Dell’uomo nudo” che sembra imitare un piccolo corpo umano appeso al fusto della pianta. Sono solo alcune delle orchidee che costituiscono uno dei patrimoni più ricchi d’Europa: nella zona del borgo di Mattinata si contano oltre 60 delle 93 specie censite nel Parco del Gargano, su un totale di circa 190 specie conosciute in tutta Italia.

Giunta alla sua quarta edizione, Orchidays è l’occasione per immergersi in un ecosistema ad alta biodiversità e conoscere la storia di un territorio e del suo fiore simbolo: tra i più evoluti e antichi del pianeta (alcuni studi datano la sua comparsa al periodo del Cretaceo rendendola coeva dei dinosauri), l’orchidea è un fiore tra i più “intelligenti” perché dotato di un elevatissima capacità di adattamento e specializzazione che, anche grazie allo sviluppo di meccanismi di impollinazione unici, le ha consentito di sopravvivere e prosperare in modi e ambienti diversissimi nel corso di millenni.

Orchidays ha attratto negli anni migliaia tra turisti, appassionati di microfotografia, trekking, studiosi provenienti da tutta Europa, perché è un’opportunità di turismo lento ed esperienziale che dimostra come la Puglia e il Gargano siano mete d’eccellenza ben oltre i mesi estivi. Contribuendo ai tentativi di extrastagionalizzazione del turismo pugliese, Orchidays trasforma il patrimonio naturale in una risorsa economica sostenibile e promuove la tutela attiva della biodiversità.

Tanti gli eventi in programma, a partire da “Andar per orchidee”, evento che darà la possibilità ogni giorno di far conoscere la straordinaria e spontanea bellezza delle orchidee lungo i sentieri di Monte Sacro. E poi “Trekking del Gargano” (26 aprile), dedicato agli amanti delle passeggiate in natura, “Walking Slow and Green” (sempre il 26 aprile), che consentirà di apprezzare le tipicità enogastronomiche del territorio al culmine di un’escursione en plein air, e, infine, “Mattinata Eco-Walking”, passeggiata ecologica tra le vie di Mattinata con l’obiettivo di ripulire dai rifiuti un’area del borgo di Mattinata (23 aprile). Il 25 aprile partirà “Orchirace”, la corsa amatoriale non competitiva di 7 km nel cuore della natura, e per chi ama unire sport e musica, in programma la “Silent Natural Fit”, una passeggiata tra i sentieri fioriti con le cuffie per la musica alle orecchie. Dulcis in fundo, le iniziative pensate per i più piccoli, come “Sulle tracce della natura” (escursione alla ricerca delle orchidee il 26 aprile), “Eco-letture. Pagine in movimento”, passeggiata ecologica tra fiori e libri (24 aprile) e “Baby Natural Experience” (laboratori tematici il 23 aprile).

Come se non bastasse, anche di sera Orchidays promette di coinvolgere turisti, visitatori e mattinatesi con un programma di spettacoli gratuiti in corso Matino. Il 24 aprile, con il Podolic Fest, iniziativa che si pone a metà tra valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e musica dal vivo. Il 25 spazio ad attività di intrattenimento per grandi e piccoli, mentre il 26 si chiuderà in bellezza con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato al cantautorato italiano.