A Mattinata partita l’installazione di isole ecologiche
Sono in corso questa mattina i lavori per l’installazione di nuove isole ecologiche intelligenti, progettate per integrare e potenziare il servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Le tre isole (Parcheggio Giorni – Via N. Mantuano – Via G. Brodolini) rappresentano un punto di conferimento aggiuntivo, utile in caso di necessità e pensato per favorire una gestione più flessibile e moderna dei rifiuti urbani.
Accesso e funzionamento
– Utilizzabili da tutti i cittadini titolari di un’utenza TARI
– Apertura tramite tessera sanitaria
– Sistema di tracciamento automatico dei conferimenti
– Sarà possibile conferire vetro, carta e plastica
Tecnologia, sostenibilità e tutela del territorio
Alimentazione autonoma con pannelli fotovoltaici
Videosorveglianza attiva per il monitoraggio delle aree, utile per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e come strumento di tutela del decoro urbano e del bene comune
Le isole ecologiche sono state realizzate con il contributo dei fondi PNRR, nell’ambito delle azioni per la transizione ecologica e l’innovazione dei servizi pubblici locali.
L’entrata in funzione è prevista a breve. Seguiranno aggiornamenti con le modalità operative