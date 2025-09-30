Mattinata

A Mattinata partita l’installazione di isole ecologiche

Redazione30 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Mattinata partita l’installazione di isole ecologiche

Sono in corso questa mattina i lavori per l’installazione di nuove isole ecologiche intelligenti, progettate per integrare e potenziare il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Le tre isole (Parcheggio Giorni – Via N. Mantuano – Via G. Brodolini) rappresentano un punto di conferimento aggiuntivo, utile in caso di necessità e pensato per favorire una gestione più flessibile e moderna dei rifiuti urbani.

🔐 Accesso e funzionamento📌

– Utilizzabili da tutti i cittadini titolari di un’utenza TARI

– Apertura tramite tessera sanitaria

– Sistema di tracciamento automatico dei conferimenti

– Sarà possibile conferire vetro, carta e plastica

🟢 Tecnologia, sostenibilità e tutela del territorio

☀️Alimentazione autonoma con pannelli fotovoltaici

📹 Videosorveglianza attiva per il monitoraggio delle aree, utile per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e come strumento di tutela del decoro urbano e del bene comune🤝

ℹ️ Le isole ecologiche sono state realizzate con il contributo dei fondi PNRR, nell’ambito delle azioni per la transizione ecologica e l’innovazione dei servizi pubblici locali.

📅 L’entrata in funzione è prevista a breve. Seguiranno aggiornamenti con le modalità operative

Redazione30 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]