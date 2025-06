[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia Vivaldi il prete rosso (di capelli)

Domenica 29 giugno alle ore 20:00 allo Spazio Apocrifi open sul Porto Turistico Marina del Gargano parte la rassegna estiva Mille di queste notti 2025 con la lezione concerto VIVALDI il prete rosso (di capelli) di e con il M° Fabio Trimigno. Venezia, 4 marzo 1678. Un improvviso terremoto scuote la laguna, e mentre i veneziani si precipitano nelle piazze in cerca di sicurezza, a casa dei Vivaldi qualcuno scalpita per nascere. La vita di Antonio Vivaldi è già chiara dal primo vagito: creare una spaccatura nelle regole, essere un “terremoto” nella storia della musica. I Camei in Musica sono piccole cronache musicali su quel che avreste sempre voluto sapere sulla vita dei grandi compositori, ma che nelle sale da concerto non avete avuto mai il coraggio di chiedere tra il primo e il secondo tempo.

Evento inserito nel programma ufficiale del Manfredonia Festival 2025, a cura del Comune di Manfredonia.

Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione Posti limitati!

INFO E PRENOTAZIONI Teatro Bottega degli Apocrifi Spazio Apocrifi – Marina del Gargano, Porto Turistico 0884 1950042 Teatro Comunale Lucio Dalla 0884 532829 – 335 244 843 botteghino@bottegadegliapocrifi.it