A Manfredonia un minore disabile vittima di un grave disservizio in Ospedale

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, inoltra al presidente della Regione, Michele Emiliano, e all’assessore competente un’interrogazione urgente a risposta scritta per i “gravi disservizi” che si sarebbero verificati nella struttura sanitaria di Manfredonia.



“Il 28 maggio scorso è stata segnalata pubblicamente, anche attraverso i social, una grave disavventura accaduta a una giovane mamma e al figlio minore, Alessandro, in una struttura sanitaria pubblica di Manfredonia, afferente all’Asl Foggia – è il resoconto del consigliere regionale – dalla segnalazione si evince che l’ascensore dell’edificio risultava fuori uso e che, nonostante la presenza del minore in sedia a rotelle, il medico incaricato non si sarebbe adoperato per scendere le scale e visitare il paziente, impedendo così lo svolgimento della visita programmata”.



Splendido spiega che “il mancato funzionamento dell’ascensore e l’assenza di soluzioni alternative hanno evidenziato la presenza di barriere architettoniche che rendono inaccessibili i servizi sanitari a persone con disabilità o difficoltà motorie”.



Aggiunge poi che “si tratta non solo di un grave disservizio, ma potenzialmente anche una violazione dell’obbligo di cura, aggravata dalla condizione di disabilità dell’assistito”. Per Splendido, inoltre, “è doveroso verificare le condizioni infrastrutturali degli edifici sanitari, soprattutto in relazione all’accessibilità per i cittadini con disabilità motorie; per questo chiedo quale sia l’attuale stato delle condizioni strutturali e funzionali dell’edificio della Asl, non solo di Manfredonia, con particolare riferimento alla piena accessibilità per le persone con disabilità”.



Ancora chiede di conoscere “quali iniziative si intendono intraprendere per evitare il ripetersi di episodi simili, garantendo la piena fruibilità dei servizi anche in caso di guasti agli impianti; quali interventi sono previsti per adeguare le strutture sanitarie afferenti all’Asl Foggia, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e al potenziamento dell’assistenza in favore delle categorie fragili”.



Infine Splendido chiede se sia “possibile istituire, se non già istituito, un servizio di vigilanza e pronto intervento interno per garantire l’operatività anche in situazioni di emergenza logistica (guasti ascensori, disservizi, ecc.)”.