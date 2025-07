[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RIFLESSI DI MARE…EVENTI ALLA LEGA NAVALE:

A Manfredonia un incontro con Gero Grassi sulla verità negata del caso Moro

Un’occasione imperdibile per riflettere su uno dei capitoli più oscuri della storia della Repubblica italiana. Nell’ambito della rassegna culturale “Riflessi di Mare“, venerdì 11 luglio alle ore 20:15, presso la sede nautica della Lega Navale di Manfredonia (viale Miramare), si terrà un incontro con Gero Grassi, autore del libro “Aldo Moro: La verità negata“.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Grassi, già parlamentare e membro di spicco della Commissione d’inchiesta Moro, porterà al pubblico le risultanze di anni di indagini istituzionali, rivelando elementi ancora poco conosciuti e inquietanti sulla vicenda del sequestro e dell’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, avvenuto nel 1978.

Ombre e verità negate

A distanza di oltre quarant’anni, restano ancora molte domande senza risposta.

Nell’agguato di via Fani, dove persero la vita gli uomini della scorta, si continua a discutere del numero e dell’origine dei colpi esplosi, della misteriosa sparizione delle borse, della presenza anomala di agenti dei servizi segreti e persino di moto mai identificate, come documentato ufficialmente dalla Commissione parlamentare.

Nel suo libro, l’Autore ricostruisce con rigore e coraggio un mosaico di verità scomode: connessioni con apparati deviati dello Stato, mafia (come la Banda della Magliana), servizi segreti italiani ed esteri, e pressioni internazionali volte a impedire il compromesso storico tra DC e PCI.

Un’occasione di confronto

La serata sarà introdotta da Antonio Tasso, anch’egli già deputato, e offrirà al pubblico la possibilità di confrontarsi direttamente con Grassi. Saranno trattati temi cruciali come la strategia della tensione, i depistaggi istituzionali, gli errori politici e le ricostruzioni ufficiali spesso incomplete o contraddittorie.

L’evento si propone non solo come approfondimento storico, ma come stimolo alla consapevolezza civile, alla luce di documenti raccolti nella XVII Legislatura e ancora oggi poco conosciuti.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera guardare oltre la versione ufficiale dei fatti e interrogarsi sul ruolo delle istituzioni, della verità e della memoria.