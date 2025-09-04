Eventi ManfredoniaManfredonia

A Manfredonia un Girasole per la vita: giornata per la prevenzione del suicidio

La nostra città è sempre ACCANTO!

Come lo sarà per il murales di Giusy,

il 10 settembre , nella Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio, la cittadinanza sarà accanto a Caterina Mina-maga Frattaruolo e alla sua famiglia!

UN GIRASOLE per la vita! ♥️♥️♥️♥️MARIAROSA!

