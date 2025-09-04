Eventi ManfredoniaManfredonia
A Manfredonia un Girasole per la vita: giornata per la prevenzione del suicidio
La nostra città è sempre ACCANTO!
Come lo sarà per il murales di Giusy,
il 10 settembre , nella Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio, la cittadinanza sarà accanto a Caterina Mina-maga Frattaruolo e alla sua famiglia!
UN GIRASOLE per la vita! MARIAROSA!