A Manfredonia l’evento “Piano casa Puglia”
Il Rotary Club Manfredonia, con il patrocinio degli Ordini professionali, promuove un importante momento di confronto dedicato al futuro della nostra città.
Sabato 27 settembre 2025 – ore 18.00
Auditorium “C. Serricchio” – Manfredonia
Interverranno come relatori:
Prof.ssa Francesca Cangelli (ordinario diritto amministrativo UniFG)
Arch. Tiziano Bibbò (Presidente Ordine Architetti)
Avv. Giovanni Mansueto (Assessore Rigenerazione e Pianificazione Urbana Comune di Manfredonia)
Obiettivo dell’incontro: avviare un dialogo concreto sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio a Manfredonia, con il contributo di professionisti, istituzioni e cittadini.
L’evento è accreditato per crediti formativi per ingegneri.
La cittadinanza è invitata a partecipare.