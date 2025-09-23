Eventi Manfredonia

A Manfredonia l’evento “Piano casa Puglia”

Redazione23 Settembre 2025
Il Rotary Club Manfredonia, con il patrocinio degli Ordini professionali, promuove un importante momento di confronto dedicato al futuro della nostra città.

📅 Sabato 27 settembre 2025 – ore 18.00

📍 Auditorium “C. Serricchio” – Manfredonia

🗣️ Interverranno come relatori:

Prof.ssa Francesca Cangelli (ordinario diritto amministrativo UniFG)

Arch. Tiziano Bibbò (Presidente Ordine Architetti)

Avv. Giovanni Mansueto (Assessore Rigenerazione e Pianificazione Urbana Comune di Manfredonia)

🎯 Obiettivo dell’incontro: avviare un dialogo concreto sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio a Manfredonia, con il contributo di professionisti, istituzioni e cittadini.

✅ L’evento è accreditato per crediti formativi per ingegneri.

🤝 La cittadinanza è invitata a partecipare.

