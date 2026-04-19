A Manfredonia le Olimpiadi di Pronto Soccorso
Come è bella Manfredonia.
Da una parte la frenesia politica che in queste ore coinvolge l’intera provincia, dall’altra la serenità di una città che continua a vivere proponendo un evento di grandissima rilevanza a livello regionale.
La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto proprio Manfredonia per ospitare la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso: un’importante iniziativa dedicata ai giovani, alla formazione e alla diffusione dei valori del volontariato, della solidarietà e della tutela della vita.
Studenti provenienti da tutta la Puglia si confronteranno in realistiche simulazioni sanitarie, mettendo in campo competenze, spirito di squadra e senso civico, trasformando il nostro centro storico in un vero villaggio della prevenzione e del soccorso.
Un appuntamento che rende orgogliosa tutta la nostra comunità e che dimostra, ancora una volta, come Manfredonia sappia essere protagonista quando si parla di crescita, educazione e futuro.
Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia