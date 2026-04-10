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A Manfredonia le celebrazioni per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Il Comune di Manfredonia ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltesi nella suggestiva cornice del Castello di Manfredonia.

Un momento solenne e partecipato, che ha visto la presenza delle autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi cittadini, per rendere omaggio al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, impegnati con dedizione nella tutela della sicurezza, della legalità e dei diritti di tutti.

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i valori fondanti dell’Istituzione – professionalità, coraggio e spirito di servizio.

L’Amministrazione comunale esprime sincera gratitudine alla Polizia di Stato per l’impegno costante al servizio della collettività e rinnova il proprio sostegno a tutte le Forze dell’Ordine, presidio fondamentale di sicurezza e coesione sociale per il nostro territorio.