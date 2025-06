[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MANFREDONIA LA SFIDA DEI GIOVANI NUOTATORI: SABATO 14 GIUGNO ARRIVA “JUNIOR OPEN WATER”

Sabato 14 giugno 2025, con inizio alle ore 9.30 presso il Lido del Sole di Siponto (Manfredonia), si svolgerà la manifestazione “Junior Open Water – Nuoto in Acque Libere”, un evento dedicato ai giovani nuotatori dai 7 ai 16 anni, impegnati in prove di nuoto in acque libere su un percorso di 50 metri.

L’iniziativa, promossa dall’ASD Nuoto Manfredonia in collaborazione con il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, la Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia e ICOS Sport & Benessere, è patrocinata e sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito delle Manifestazioni 2025 e del percorso verso Puglia Regione Europea dello Sport 2026.

“Junior Open Water” nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica sportiva all’aria aperta, educandoli al rispetto dell’ambiente marino, alla sicurezza in acqua e ai valori della partecipazione, della condivisione e dell’impegno. Una piccola sfida sportiva che diventa grande esperienza educativa.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere, capace di coinvolgere il territorio, le famiglie e le realtà associative locali.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno alle ore 9.30 presso il Lido del Sole – Siponto. Sarà una giornata di sport, mare, divertimento e passione, all’insegna dei valori dello sport per tutti.

Per info e iscrizioni

– telefonicamente: contattando Silvia 349.8011516, Adriano ??345.4287505‬

– di persona presso la sede di ASD Nuoto Manfredonia in Via Maddalena 99 (Manfredonia)