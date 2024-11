A Manfredonia la presentazione del Sollevatore Mobile per disabili

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia, con il consigliere Nicola Mangano con delega allo Sport, comunica che si terrà venerdì 29 novembre alle ore 12 presso ICOS Manfredonia in via Tenente Sinigaglia la presentazione del Sollevatore Mobile per disabili.

All’iniziativa parteciperanno: Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; Marco Macchitella, Presidente ICOS, la Giunta e i consiglieri comunali del Comune di Manfredonia.