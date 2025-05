[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia la III Regata del Respiro: oggi pomeriggio screening gratuiti

Il respiro è un istinto ancestrale, è il primo gesto che compiamo alla nascita ed è una condizione fondamentale per la vita. Il respiro è salute, perciò è altrettanto vitale la prevenzione perché non è sempre scontato e facile continuare a respirare correttamente, come il benevolo vento che gonfia le vele delle barche in mare aperto.

Questo weekend (sabato24 e domenica 25 maggio) al Porto Turistico di Manfredonia torna la “Regata del Respiro”, evento di sensibilizzazione alla prevenzione, giunto quest’anno alla sua terza edizione che ha lo scopo di coinvolgere la popolazione nel prendersi cura del proprio respiro e promuovere lo screening delle malattie respiratorie.

L’evento è organizzato dal reparto Universitario di Malattie dell’Apparato Respiratorio del Policlinico di Foggia diretto dal Prof. Donato Lacedonia – con la collaborazione del Dr. Gianluca Ciliberti e di altri colleghi pneumologi e medici in formazione – e dallo Yatching Club Marina del Gargano ed è patrocinato da Comune di Manfredonia, Università di Foggia, Marina del Gargano, Federazione Italiana Vela, Paser Manfredonia, Aps Respirare in Puglia, Società Italiana di Pneumologia.

Fare prevenzione è semplice come respirare. Oggi pomeriggio (Sabato 24 Maggio), a partire dalle ore 16:00, verranno eseguite valutazioni cliniche alle quali potranno sottoporsi gratuitamente tutti i cittadini, questionari ed indagini strumentali di primo livello volte ad effettuare uno screening di alcune malattie respiratorie. Verranno, inoltre, distribuiti depliant e materiale informativo per favorire la conoscenza delle principali patologie polmonari. Sede di svolgimento sarà il Marina del Gargano, ospiti dello Yachting Club, il cui direttivo è da anni propenso ad accogliere iniziative del genere, volte al sociale.

Per sottoporsi allo screening gratuito non è necessaria alcuna prenotazione.

Nella seconda giornata, domani (domenica 25 Maggio), si svolgerà una veleggiata come evento promozionale ed aggregativo, con il connubio vincente sport e salute che abbraccia, in una simbolica festa del mare, tutta la comunità e non solo gli appassionati di vela. Il mare: iodio, salute, respiro, libertà, vita. Buon vento a tutti!

Per info: regatadelrespiro@gmail.com yachtingclubmdg@marinadelgargano.it