A Manfredonia la Festa Giovani e Comunità

Il 23 settembre nel Chiostro della Casa Comunale si è svolta la Festa Giovani e Comunità, evento conclusivo del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”, finanziato dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno e promosso dal Comune di Manfredonia con il supporto di Cantiere Giovani.

Una serata dedicata ai giovani e alla comunità, con la partecipazione del Sindaco Domenico La Marca, dell’Assessora Maria Teresa Valente, di rappresentanti istituzionali, associazioni locali e tanti cittadini.

Momento centrale: la proiezione di un docufilm che ha raccontato il percorso dei 10 gruppi giovanili coinvolti, protagonisti di progetti di cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e sicurezza sul territorio.

A seguire, la consegna degli attestati e un momento conviviale con musica live e rinfresco aperto a tutti.

Con la metodologia partecipativa “Si può fare”, i giovani hanno dimostrato di essere motore di cambiamento, contribuendo a rendere Manfredonia più viva, sicura e inclusiva.

Il Comune ha annunciato la volontà di destinare risorse stabili per dare continuità alle buone pratiche avviate, aprendo la strada a nuove collaborazioni e iniziative future.

In queste immagini, i volti, i momenti e le emozioni di una serata che non è solo la fine di un progetto… ma l’inizio di una nuova visione di comunità