“E…STATE CON NOI 2024” – A MANFREDONIA LA CAMPAGNA ESTIVA DELLA POLIZIA DI STATO SULLA SICUREZZA STRADALE-

Anche nell’estate 2024 la Polizia di Stato accompagnerà il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane.

Fino al 15 settembre donne e uomini della Polizia Stradale, a bordo di mezzi particolarmente rappresentativi come Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro o Camper Azzurro attraverserà tutto lo Stivale raggiungendo oltre 50 località turistiche montane e balneari.

Per il secondo anno consecutivo, il progetto “E…estate con noi”, è approdato nella provincia di Foggia ed esattamente a Manfredonia nella Piazza Re Manfredi ove, nelle ore pomeridiane e serali del 27 p.v., il personale della Polizia Stradale ha attuato un’opera di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani a diffondere la cultura della guida sicura.

Nell’ambito delle iniziative volte ad innalzare i livelli di sicurezza stradale e a diffondere la cultura del rispetto delle regole, la località turistica di Manfredonia è stata interessata dalla presenza della Lamborghini e del Camper Azzurro, quest’ultimo allestito con le più innovative tecnologie e con a bordo personale della Polizia Stradale appositamente formato nella comunicazione.

Il mezzo rappresenta una vera e propria aula itinerante dove sarà possibile assistere alla proiezione di vari filmati e testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, è possibile comprendere cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Centinaia sono stati i visitatori di ogni fascia di età che si sono cimentati ad effettuare il percorso, hanno indossato gli appositi occhiali e, dopo aver provato in prima persona l’ebbrezza alcolica simulata, o soffermati a guardare chi provava a farlo, in un clima di una serata piacevole , si sono soffermati a chiedere informazioni ed approfondire la tematica con il personale addestrato alla comunicazione .

Protagonista indiscussa, poi, la Lamborghini Urus della Polizia Stradale, il super Suv performante allestito per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue e per i servizi speciali di Polizia stradale.

Nei fine settimana estivi nei quali si intensifica il flusso di traffico di vacanzieri, puntualmente monitorato e “bollinato” da Viabilità Italia, la Polizia Stradale, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, sarà presente sulla viabilità della movida, con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Saranno messe in campo tutte le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori di ultima generazione, street control, police controller. Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia, sarà impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello.

Contestualmente, per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose, sarà dedicata particolare attenzione anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Nel fine settimana caratterizzato da un forte transito di vacanzieri in arrivo ed in partenza dalle località balneari e non, sono stati predisposti nella provincia di Foggia diversi dispositivi di controllo per contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza dello stato di alterazione psicofisica causato dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, per elevare gli standard di sicurezza alla guida, centinaia sono stati i conducenti controllati ed alcuni sanzionati ai sensi del Codice della Strada.