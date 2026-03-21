Sport Manfredonia
A Manfredonia la Bombeer Cup
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💣🔥 A BOMBEER CUP MANFREDONIA 🔥💣
L’ESTATE SI GIOCA QUI. ⚽️☀️
📍 Manfredonia
📅 Da fine maggio
Non è un semplice torneo di calcio a 8.
È spettacolo puro.
🌟 Special Guest: Football Legends & Zeta Como
⚔️ Sfide vere
🔥 Livello alto
🏆 Solo per chi vuole vincere davvero
⚠️ Limite max giocatori tesserati: 3
⏳ Iscrizioni aperte – i posti finiranno in fretta.
👉 Raduna la tua squadra.
👉 Entra in campo.
👉 Fatti sentire.
ℹ️📲 Info e iscrizioni:
- Kevin 393 6398547
- Michele 345 4853186
- Angelo 345 0844121