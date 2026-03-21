Sport Manfredonia

A Manfredonia la Bombeer Cup

Redazione21 Marzo 2026
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💣🔥 A BOMBEER CUP MANFREDONIA 🔥💣

L’ESTATE SI GIOCA QUI. ⚽️☀️

📍 Manfredonia
📅 Da fine maggio

Non è un semplice torneo di calcio a 8.
È spettacolo puro.

🌟 Special Guest: Football Legends & Zeta Como

⚔️ Sfide vere
🔥 Livello alto
🏆 Solo per chi vuole vincere davvero

⚠️ Limite max giocatori tesserati: 3

⏳ Iscrizioni aperte – i posti finiranno in fretta.

👉 Raduna la tua squadra.
👉 Entra in campo.
👉 Fatti sentire.

ℹ️📲 Info e iscrizioni:

  • Kevin 393 6398547
  • ⁠Michele 345 4853186
  • ⁠Angelo 345 0844121

Redazione21 Marzo 2026
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