A Manfredonia il Welfare Day il 15 aprile

WELFARE DAY: IL 15 APRILE UNA GRANDE OCCASIONE PER ASSOCIAZIONI, TERZO SETTORE, PARROCCHIE E CAF

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, attraverso l’Assessorato al Welfare di Comunità e Cultura, invita le realtà associative, i soggetti del Terzo Settore, le parrocchie, i CAF e i patronati a partecipare attivamente alla prima edizione del Welfare Day – I Servizi Sociali incontrano la città, in programma martedì 15 aprile 2025 dalle ore 16.30 alle 20.30 presso il LUC “Peppino Impastato” e Largo Diomede.

L’iniziativa nasce per costruire un welfare più vicino alle persone, capace di ascoltare, accogliere e valorizzare le energie del territorio. Per questo motivo, l’Amministrazione apre la partecipazione a tutte le realtà che operano nel campo del sociale, dell’educazione, della cultura e del supporto alla cittadinanza, offrendo la possibilità di allestire gratuitamente uno stand informativo per presentare le proprie attività, incontrare la comunità e creare nuove connessioni.

“Questo evento è un’occasione concreta per rafforzare la rete tra pubblico e privato sociale, per far emergere le esperienze che ogni giorno sostengono il tessuto della nostra comunità – dichiara l’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente –. Invitiamo associazioni, parrocchie, enti del Terzo Settore e CAF ad aderire numerosi: il loro contributo è fondamentale per rendere visibile il valore sociale che esprimono ogni giorno.”

Durante il pomeriggio si alterneranno momenti di animazione in piazza, spazi informativi, laboratori e una tavola rotonda pubblica con esperti, operatori e rappresentanti istituzionali, dedicata al tema “Il Terzo Settore come opportunità di lavoro”.

Per aderire e riservare uno stand è necessario compilare il modulo online al seguente link:

https://forms.gle/35DCLrntYq4iy4937

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2025.

Per informazioni è possibile scrivere a: assessoratoalwelfaredicomunita@gmail.com oppure chiamare lo 0884.519630.

Il Welfare Day rappresenta un’opportunità preziosa per essere protagonisti di un momento di incontro, ascolto e costruzione condivisa del benessere collettivo.