A MANFREDONIA IL TROFEO OPEN ILCA ITALIA: DOMANI L’ARRIVO DEI PARTECIPANTI

Si scaldano i motori in vista dell’imminente avvio della 3^ Tappa Nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela, in programma a Manfredonia dall’11 al 13 luglio.

La tappa, valevole per il campionato italiano, vedrà l’arrivo di tutti gli atleti partecipanti nella giornata di domani giovedì 10 luglio, con la sistemazione delle imbarcazioni presso Piazza Maestri d’Ascia, prima del via ufficiale della gara, prevista per venerdì 11 luglio.

Come da programma della manifestazione, ai velisti e agli accompagnatori provenienti da tutta Italia, sarà riservata Piazza Maestri d’Ascia, che farà da cornice alle imbarcazioni, per trasformarsi in un vero e proprio villaggio velico, con il Centro Nautico Sportivo Manfredonia “Il Mandracchio” a fungere da base operativa.

Per questioni organizzative sarà pertanto interdetta la sosta per il tratto di Molo di Tramontana attiguo a Piazzale Maestri d’Ascia, fino al cantiere navale Guerra.

Il programma della tappa prevede, dopo il raduno per la presentazione, la prima giornata di regata venerdì 11 luglio, seguita sabato 12 dalla seconda giornata di gare, fino alla conclusione di domenica 13 luglio, con la terza e ultima regata e la cerimonia di premiazione.

La manifestazione, con il patrocinio tra le altre, di Regione Puglia, Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo e Puglia Promozione, è inserita all’interno della programmazione del “Manfredonia Festival 2025”, a dimostrazione del valore di promozione del territorio della competizione, che coniuga vocazione turistica e marittima con lo sport, e rappresenta un’importante opportunità di accoglienza per tanti giovani atleti e le loro famiglie, con la preziosa possibilità di raccontare i valori della vela ad un pubblico ampio e in un contesto appassionato ed accogliente.

L’evento è organizzato dalla Gargano Sailing Club SSD, circolo velico affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV).

Ufficio Stampa Tappa Nazionale Ilca Manfredonia