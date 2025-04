[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il monumento in memoria dei Carabinieri Pastore e Ferraro

Vertici locali dell’Arma, molti colleghi, familiari e bambini delle scuole elementari per l’inaugurazione del monumento in memoria dei Carabinieri Pastore e Ferraro.

Il colonnello Miulli ha parlato di “Momento importante non solo per ricordare quello che è accaduto un anno fa ma per celebrare la memoria dei due carabinieri che svolgendo il proprio dovere hanno perso la vita“.

“Spero che Francesco non venga dimenticato” ha detto papà Matteo, padre del carabiniere sipontino Francesco Pastore, morto insieme a Francesco Ferraro quel maledetto 7 aprile 2024, a Campagna, nel salernitano, quando la loro pattuglia fu travolta da un’autovettura guidata da una 31enne risultata positiva a sostanze stupefacenti.

“Il monumento – ha sottolineato Massimo Rinaldi dell’ANC Manfredonia – è composto da due pietre di Apricena di due quintali l’una, che rappresentano i due ragazzi, con una colonna centrale in cemento armato che raffigura la patria, e all’apice un’effige dell’arma dei carabinieri scolpita a mano”.