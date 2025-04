[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il monumento dedicato ai Carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro

Si è tenuta questa mattina, presso il Parco di Via Santa Restituta, la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai Carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, caduti in servizio il 7 aprile 2024 a Campagna (SA), mentre svolgevano il loro dovere a tutela della collettività.

L’opera rappresenta un gesto concreto di memoria e riconoscenza da parte della comunità di Manfredonia verso due giovani che, nonostante la giovane età e le difficoltà di un lavoro spesso poco valorizzato, hanno scelto con coraggio di servire lo Stato.

“Abbiamo voluto questo monumento come segno vivo di ciò che non può e non deve essere dimenticato”, ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca. “In un tempo in cui il senso del dovere, della responsabilità e del sacrificio sembrano smarriti, ricordare chi ha dato la vita per gli altri diventa un atto necessario, persino rivoluzionario”.

Durante il suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa:

“Non è solo una commemorazione. È un richiamo a riattivare lo sguardo, a non lasciarci anestetizzare dall’indifferenza. Questo monumento è un seme piantato nella nostra città: da quel sacrificio possono nascere nuovi fiori, nuova coscienza, nuova speranza”.

Rivolgendosi poi alle famiglie dei due Carabinieri, il Sindaco ha aggiunto: “A voi va il nostro abbraccio più sincero. Questo luogo vuole essere non solo un simbolo di memoria, ma anche un rifugio di affetto e gratitudine. La nostra città sarà sempre al vostro fianco”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa opera e rinnova il proprio impegno a coltivare la memoria come fondamento di un futuro più giusto e consapevole.