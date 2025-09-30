A Manfredonia il mondiale di motosurf. L’assessore Schiavone: “Un appuntamento che unisce sport, turismo e territorio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il mondiale di motosurf. Gare spettacolari nelle acque del Marina del Gargano dal 3 al 5 ottobre. L’assessore Schiavone: “Un appuntamento che unisce sport, turismo e territorio”.

Il mare di Manfredonia diventa palcoscenico mondiale del Motosurf.Dal 3 al 5 ottobre prossimi, il Porto Turistico Marina del Gargano ospiterà la 4ª edizione del Motosurf World Championship, una delle tappe ufficiali del circuito mondiale.

Dopo le precedenti edizioni a Rodi Garganico, l’evento approda a Manfredonia con un tre intere giornate ricche di eventi e appuntamenti che vanno oltre l’aspetto agonistico. “Sarà una tre giorni di sport mondiale – dichiara l’assessore allo Sport, Francesco Schiavone -, una competizione che torna nel nostro Gargano, portando in città atleti di livello internazionale e grande visibilità, dopo le tappe già svolte in Emirati Arabi, Turchia e Stati Uniti.

Un appuntamento di prestigio che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, confermando il ruolo del Porto di Manfredonia come luogo di incontro e di sviluppo per eventi di grande rilievo. La cittadinanza è invitata a partecipare e vivere da vicino l’emozione di questo grande evento sportivo sul nostro mare”. La tappa di Manfredonia sarà una delle sei del Campionato Mondiale di Motosurf che ha già toccato gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia e gli Stati Uniti, e si concluderà in Croazia e in Cina.