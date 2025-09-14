Eventi Manfredonia
A Manfredonia il Giubileo della Consolazione
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
A Manfredonia il Giubileo della Consolazione
Giubileo della Consolazione a Manfredonia il 20 settembre
Sabato 20 settembre 2025 – Manfredonia
Giubileo della Consolazione – Ridare speranza asciugando le lacrime
Una giornata per chi porta nel cuore il dolore di un lutto o di una ferita, ma sceglie di non restare solo.
Con noi:
l’Arcivescovo Padre Franco Moscone
don Francesco Buono
Anna e Michele Mariucci, genitori di Sara, con la loro testimonianza di speranza.
Un invito aperto a tutti: perché nessuna lacrima vada perduta e insieme impariamo a camminare nella luce della fede.
I dettagli in locandina