A Manfredonia il circo sull’area mercatale, disagi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MANFREDONIA IL CIRCO SULL’AREA MERCATALE DI VIA SCALORIA, DISAGI AL

MERCATO

MONTARULI (CASAMBULANTI): “MARTEDI PROSSIMO SITUAZIONE RITORNERA’ A

NORMALITA’”

Dal 2 al 6 luglio 2025 a Manfredonia arriva il Circo Maya Orfei

Madagascar ma già martedì primo luglio 2025 si avvertono i disagi

sull’area mercatale di via Scaloria. I mezzi per l’allestimento del

circo sono già posizionati sull’area destinata a parcheggio di servizio

al mercato e gli ambulanti, in particolare il settore lampadari,

protestano rivolgendosi alla propria Associazione di Rappresentanza.

Immediata la reazione del Presidente CasAmbulanti-UniPuglia Savino

Montaruli il quale, dopo un’intensa interlocuzione con gli uffici

comunali ha ricevuto rassicurazioni dal dirigente.

Al termine del dialogo è stato lo stesso Sindacalista Montaruli a

comunicare attraverso le Chat di Servizio che martedì prossimo la

situazione tornerà alla normalità.

“Dal comune di Manfredonia mi hanno comunicato che sono riusciti ad

evitare il montaggio del circo già dal giorno martedì primo luglio.

Questo ha consentito lo svolgimento del mercato in tale giornata.

Purtroppo non era stato previsto l’arrivo anticipato dei mezzi e forse

gli addetti neppure sapevano ci fosse il mercato quel giorno.

Comprendiamo il disguido ed auspichiamo che in futuro ci sia più

attenzione in tal senso” – ha concluso Montaruli il quale con il comune

di Manfredonia ha sempre intrattenuto ottime relazioni, anche con il

contributo dato in occasione dell’approvazione del Documento Strategico

del Commercio.

Andria, 2 luglio 2025

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti – UniPuglia