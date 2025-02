[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il Campionato Regionale di società di cross

Domenica 23/02 alle ore 8.30, presso Villaggio Scalo dei Saraceni, Oltre 500 atleti provenienti da tutta la Puglia parteciperanno al *CDS di Corsa Campestre*!

Un momento di grande orgoglio per la nostra città, e per il Comitato Provinciale di Foggia, che ospita questo evento sportivo di rilievo. Grazie alla ASD Gargano e al suo presidente Giovanni Cotugno per aver voluto fortemente la 2 prova della tappa di cross nella nostra città, dando il giusto lustro all’atletica leggera.

Un saluto dal Sindaco La Marca Con grande entusiasmo, auguro a tutti gli atleti di dare il meglio di sé in questa sfida e spero che Manfredonia diventi per tutti un punto di riferimento per le future edizioni di eventi sportivi di alto livello.

Il Consigliere Delegato allo Sport Nicola Mangano orgogliosi di ospitare un evento che celebra lo sport e promuove la nostra città. Con oltre 500 atleti provenienti da tutta la Puglia, queste manifestazioni rappresentano il punto di forza per valorizzare lo sport ! Un grazie alla *Gargano 2000*,Auguro a tutti gli atleti un grande in bocca al lupo!”

Vi aspettiamo numerosi!Un’occasione per celebrare lo sport e l’unità di tutta la Puglia!