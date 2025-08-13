[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il campionato dei giochi di una volta

Torna il divertimento di un tempo!

Il 19 agosto, Piazza del Popolo si riempie di risate, sfide amichevoli e ricordi con i Campionati dei Giochi di una volta, a cura dell’Associazione ANFFAS Manfredonia.

Dalle 18.00 alle 21.00, grandi e piccoli potranno cimentarsi nei giochi tradizionali dell’infanzia: corsa nei sacchi, tiro alla fune, campana e tante altre prove che sanno di semplicità e allegria.

Un pomeriggio aperto a tutti, con premi e tanta voglia di stare insieme.

Perché alcune emozioni non passano mai di moda.