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A Manfredonia due giornate dedicate alla diabetologia: il 17 e 18 aprile “Diabetes and Unmet Needs 3”

Il 17 e il 18 aprile 2026 il Regiohotel Manfredi ospiterà la terza edizione di “Diabetes and Unmet Needs – Il futuro della diabetologia tra tecnologia e umanità”, iniziativa promossa da Diabete Italia Puglia APS che mette a confronto ricerca scientifica, innovazione e vita quotidiana delle persone con diabete.

Responsabili scientifici del convegno sono la Prof.ssa Olga Lamacchia e il dott. Cosimo Rodia.

In Puglia sono circa 300.000 le persone che convivono con il diabete. Un dato che restituisce la dimensione di una condizione che non riguarda solo la salute, ma incide concretamente sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sull’organizzazione familiare.

L’iniziativa nasce proprio da qui: dall’esigenza di superare un approccio esclusivamente clinico e riportare al centro la persona. Non solo protocolli e numeri, ma esperienze, bisogni reali e qualità della vita. L’obiettivo è costruire una diabetologia capace di accompagnare, in cui le tecnologie rappresentino un supporto concreto e accessibile.

Il convegno è gratuito ed è rivolto a Medici Chirurghi, Odontoiatri, Biologi, Dietisti, Infermieri e Psicologi, con riconoscimento di 12 crediti ECM.

Programma Scientifico: https://www.atenaeventi.com/uploads/Programma_17_18_aprile2026.pdf

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, è in programma il “Diabetesand Unmet Needs Talk”, un momento aperto al pubblico in cui pazienti, famiglie e cittadini potranno intervenire direttamente, porre domande e condividere esperienze.

Interverranno il prof. Dario Iafusco, il prof. Maurizio Delvecchio, il prof. Silvano Forcillo, il dott. Cosimo Rodia e il dott. Andrea Scaramuzza.

Nel corso del talk è previsto anche il monologo “Le onde”, scritto e interpretato da Sofia Trevisi, che porterà sul palco una testimonianza diretta e personale, restituendo quella parte meno visibile della malattia fatta di pensieri, paure e adattamento quotidiano.

“Tra innovazione tecnologica e bisogni ancora insoddisfatti il rischio è quello di perdere di vista la persona. Questo evento nasce per dare spazio a chi vive il diabete ogni giorno e per trasformare esperienze individuali in un contributo utile alle scelte future”, dichiara Monica Priore, Presidente di Diabete Italia Puglia.

L’ingresso al talk di sabato pomeriggio è libero e aperto a tutti.

INFO E CONTATTI

Sede: Regiohotel Manfredi, SP54 – Manfredonia (FG)

Segreteria organizzativa: Atena Eventi – 0884 530242

Iscrizioni professionisti sanitari: mdgsolutions.salavirtuale.com → “Iscriversi al convegno”