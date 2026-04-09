Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato

Manfredonia, 10 aprile 2026 ore 11:00 Castello Svevo – Angioino – Aragonese.

Dopo il momento di raccoglimento in Questura con la deposizione di una corona in onore dei Caduti della Polizia di Stato, la giornata celebrativa si svolgerà a Manfredonia, al Castello Svevo – Angioino – Aragonese, a partire dalle 11.00, alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose e dei cittadini.

Saranno esposti mezzi storici e attualmente in uso della Polizia di Stato e saranno presenti stand informativi e dimostrativi della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria.

La celebrazione sarà l’occasione per conferire riconoscimenti al personale che si è distinto con merito in attività di servizio.