A Manfredonia ‘Costruttori di speranza’
Costruttori di Speranza
II Edizione del Bando Economy of Francesco per le Scuole Secondarie di 2° Grado e presentazione per percorsi PCTO dell’Arcidiocesi
Per il secondo anno consecutivo l’Arcidiocesi propone alle Scuole Secondarie di 2° Grado un Bando sulla capacità di progettazione di impresa secondo i principi dell’Economy of Francesco con relativi percorsi PCTO.
Presentazione Giovedì 25 settembre, alle ore 19:00 presso Terrazza Infopoint Manfredonia
Per informazioni rivolgersi al referente, prof. Massimiliano Arena: diocesi.mafredonia@progettopolicoro.it