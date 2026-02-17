A Manfredonia convengo sulla Riforma della Giustizia: “Le ragioni del Sì”
Giovedì, 19 febbraio 2026, alle ore 18.30, presso la Sala delle vetrate, al primo piano della sede comunale (palazzo San Domenico), illustreranno le ragioni del SI due autorevoli giuristi.
Alfonso D’Avino, Procuratore capo del Tribunale di Parma, alto magistrato, con solida esperienza e vasta competenza, maturate in circa quaranta anni di esercizio della giurisdizione, soprattutto all’interno della Procura di Napoli, dove si è occupato anche di reati commessi dalla criminalità organizzata, di stampo camorristico.
Giulio Treggiari, noto avvocato penalista, uno dei principi del foro dauno. Molto conosciuto ed assai apprezzato per le sue elevate capacità professionali.
Dunque, due figure di spicco, che chiariranno la validità della riforma costituzionale.
Vi attendiamo numerosi, per questa occasione di confronto qualificato.