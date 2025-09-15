A Manfredonia arriva il Gran Galà della Magia, il ricavato alla Fondazione ANT
Con il patrocinio del Comune di Manfredonia – Assessorato alle Politiche Sociali il prossimo Venerdi 10 OTTOBRE 2025 al CINE-TEATRO “SAN MICHELE” di Manfredonia | FG con INGRESSO | 19.30 e SIPARIO | 20.00 si svolgerà “Manfredonia Magica” Gran Galà dell’arte magica, giochi di prestigio, illusionismo e mentalismo CON: Mago MARALDO, VITO LA TEGOLA, FRANCESCO DEL VECCHIO, Mago ZIKRI, ALEN LO FRANCO, VICTOR, Mr. CARNACKI, FRANCESCO CIRILLI.
Presentano: Fortunato Fumarola (Mago Yorka) e Raffaella Biondi con la regia di ROBERTO MUCI. da un’idea di Luca Bitondi e Michele Baldassarre.
Per info e prenotazioni: 0884 512067 | 347 4480535
Il ricavato andrà a sostegno dell’assistenza medica specialistica a casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS
FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI – ETS
Delegazione di Manfredonia “Michele Vaira”
Via Padre Togliatti 22 | 71043 Manfredonia FG
0884 512067 | 347 4480535
delegazione.manfredonia@ant.it
www.ant.it/puglia