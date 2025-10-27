Politica Capitanata
A Foggia riammesse le liste di Forza Italia e dei Popolari con Decaro
L’Ufficio centrale circoscrizionale di Foggia ha riammesso le liste provinciali di Forza Italia e dei Popolari per Decaro.
Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno.
La decisione è arrivata dopo l’audizione di stamattina, cui ha fatto seguito una lunga camera di consiglio.
Forza Italia ha integrato la documentazione, depositando l’autentica notarile della dichiarazione del capogruppo Barelli che consente l’esonero dalla raccolta delle firme. La lista dei Popolari è stata invece ammessa con un unico delegato (alla nomina dei rappresentanti di lista).