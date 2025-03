A Foggia “Dalle donne la forza delle donne”. Ospite Anna Falchi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A FOGGIA “DALLE DONNE LA FORZA DELLE DONNE”

Anna Falchi la madrina di un interessante convegno a Palazzo Dogana il 28 marzo

FOGGIA – Si chiama “DALLE DONNE LA FORZA DELLE DONNE” ed è un convegno che mette in luce le doti, l’indole imprenditoriale ma anche le difficoltà che spesso devono affrontare le donne per essere considerate alla pari degli uomini, ma che riescono ad ottenere il medesimo successo e le stesse soddisfazioni. E ce ne sono davvero tante. Molte le donne coinvolte, dalla madrina della serata ANNA FALCHI al gruppo Donne di Noi Moderati, oltre ad imprenditrici, artiste, professioniste, psicologhe, mamme, mogli, operaie, affiancate dal partito di Maurizio Lupi, che sul gruppo Donne conta moltissimo. L’appuntamento è per venerdì 28 marzo 2025, alle ore 18.30, nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia

Questo il programma:

SALUTI

Francesco Ciccio RUSSO – Coordinatore cittadino Noi Moderati

Francesco BORGESE – Segretario provinciale Noi Moderati

Francesca OZZA – Dirigente nazionale Noi Moderati

Luigi MORGANTE – Vicepresidente nazionale e coordinatore Puglia Noi Moderati

GRUPPO DONNE NOI MODERATI

Paola TELESE – Consulente aziendale

Mariateresa BEVILACQUA – Coordinatrice cittadina Vieste

Massima MANZELLI – Coordinatrice cittadina Torremaggiore

Rosa CASO – Coordinatrice provinciale Foggia

Alessandra TAGLIERI – Presidente nazionale Donne

INTERVENTI

Annarita VENTURINI – imprenditrice

EMILIA TELESE – artista

AURELIA GAGLIANO – psicologa clinica

Modera Piero RUSSO – Giornalista

OSPITE DELLA SERATA ANNA FALCHI