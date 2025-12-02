Eventi CapitanataFoggia

A Foggia cerimonia per l’accensione dell’Albero di Natale

Redazione2 Dicembre 2025
L’8 dicembre, alle 18:30, in Piazza Cavour, vivremo insieme l’accensione dell’Albero di Natale di Foggia: il momento che apre ufficialmente la magia delle feste in città.

A rendere la serata ancora più speciale sarà il concerto Magic Christmas della OM Big Band insieme a Ottavio De Stefano, che porterà in piazza atmosfere musicali natalizie e tanta energia.

Vi aspettiamo per accendere insieme il Natale!

