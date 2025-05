[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Don Salvatore Miscio il premio “Don Tonino Bello”

Domenica 1 giugno a Tortoreto sarà presente Don Salvatore Miscio, parroco antimafia di Manfredonia, docente di ecclesiologia, che con il suo ultimo libro “Il sogno di Maria” ha vinto il premio per la pace “Don Tonino Bello”, anno 2025.

Il sogno di Maria invita il lettore a intraprendere un’affascinante riflessione ecclesiologica che si ispira alla figura di Maria di Nazaret, discepola del Figlio e annunciatrice di un’umanità rinnovata. L’autore guida il lettore attraverso un percorso che mira a far emergere i paradigmi ecclesiali insiti nella sua esperienza, promuovendo processi di discernimento capaci di rivelare il sogno missionario che si cela nel cuore della comunità. Attraverso un’analisi attenta e una scrittura evocativa, il libro offre spunti preziosi per avviare sperimentazioni verso il cambiamento, incoraggiando un impegno rinnovato per una comunità sinodale e missionaria. Un invito a riscoprire le radici della fede e a esplorare nuovi orizzonti di solidarietà e partecipazione, per costruire insieme un futuro di speranza e di azione condivisa.

Salvatore Miscio è sacerdote dal 2005. E’ professore incaricato di ecclesiologia all’ISSR di Foggia, parroco e vicario episcopale per la Pastorale della arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.