A Damiano Volpi di La Spezia la gara Manfredonia-Ferrandina

Redazione20 Febbraio 2026
Damiano Volpi di La Spezia sarà l’arbitro di Manfredonia-Ferrandina.

All’arbitro ligure la sfida salvezza del Miramare, campo che nelle ultime due interne ha visto mastodontici errori finiti sulla stampa nazionale ai danni della squadra di casa.

Il fischietto spezzino sarà assistito da Roberto Lembo di Valdarno e Lorenzo Palma di Bologna.

