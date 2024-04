A Carpino la Festa della Transumanza

ALLA MASSERIA DIDATTICA “FACENNA” TORNA LA FESTA DELLA TRANSUMANZA,

APPUNTAMENTO IL 25 APRILE PER RICORDARE IL PASTORE ANTONIO FACENNA

TURISMO ESPERIENZIALE PER VIVERE LA CULTURA PODOLICA COI PROTAGONISTI



A Carpino torna la FESTA DELLA TRANSUMANZA organizzata da MASSERIA DIDATTICA FACENNA,

PRO LOCO CARPINO e dalla rivista eno-gastronomica LIKE. Appuntamento il 25 aprile 2024 con

una giornata di turismo esperienziale attorno all’arte pastorale e casara per vivere la cultura

podolica e ricordare Antonio Facenna, il giovane pastore scomparso tragicamente nel settembre

2014, durante l’alluvione che colpì il Gargano Nord, mentre si recava nel suo allevamento per

controllare amento di vacche podoliche. L’evento, organizzato con una progettualità della locale

Pro Loco, viene realizzato con il contributo della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale e Ambientale e con il Patrocinio di Parco del Gargano, Comune di Carpino e Centro

Studi Tradizioni Popolari “Terra di Capitanata”.



Per quello che rappresenta Masseria Facenna di Carpino nella storia e nella cultura podolica del

Gargano ma anche per il piacere che regalano al palato caciocavallo, scamorze e trecce realizzati

con un sapere caseario che affonda le sue radici nel passato, frutto di una tradizione tramandata di

generazione in generazione. E poi una location che riconcilia lo spirito per meglio sentirti custode

dei saperi transumanti e convinto praticante del “podolicesimo”.



Con la FESTA DELLA TRANSUMANZA si ricrea questo percorso interiore riscrivendo un patto

culturale attorno alla vita pastorale Tutto sarà vissuto in una enclave ancestrale dove il mondo

sembra essersi fermato, dove gesti e consuetudini si ripetono da generazioni con gli occhi dispersi

sulla piana di Carpino e le sue immense distese di ogliarola garganica, sul lago di Varano, il mare

Adriatico e le Isole Tremiti. Tutti insieme per apprendere quanto di bello c’è dietro questo mondo

degustando eccellenze gastronomiche che non hanno eguali.

