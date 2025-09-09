[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Candela torna la magica atmosfera degli artisti di strada

Il 13 e 14 settembre 2025 la terza edizione di Stritt Street – il Festival degli Artisti di Strada

CANDELA – Ritorna l’evento di metà settembre che trasformerà Candela in una grande palco a cielo aperto per l’esibizione di acrobati, musicisti e giocolieri. Dopo le prime due edizioni che hanno registrato un grande apprezzamento di pubblico, la terza edizione di ‘Candela Stritt street’ riproporrà la magica atmosfera delle arti circensi con nuovi spettacoli e artisti di grande rilievo, tra i quali un artista internazionale, l’argentino Ete Clown, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo ‘Tu si que vales’. Da non perdere lo spettacolare Pianoforte Gigante, che farà divertire tutti.

“Siamo sicuri – ha commentato il sindaco, Nicola Gatta – che anche gli spettacoli di quest’anno lasceranno i visitatori a bocca aperta. L’intento di ‘Stritt street’ è quello di unire mondi diversi, collegare realtà distanti tra loro in uno spettacolo in grado di valorizzare le bellezze del nostro territorio e le sue eccellenze. Avremo artisti pugliesi, provenienti dalla Capitanata, che si esibiranno gomito a gomito con colleghi provenienti da tutta Italia e non solo”.

Un evento cresciuto in poco tempo che è diventato noto nell’ambiente dei festival degli artisti di strada e che ha permesso agli organizzatori di stringere contatti con professionisti di livello che hanno continuato a dare il proprio contributo, come nel caso della Compagnia Tre di Danè, che quest’anno collabora alla direzione artistica.