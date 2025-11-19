[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Candela è già festa per la dodicesima edizione del Paese del Natale

Si parte il 22 novembre con la suggestiva parata di apertura, poi tantissimi eventi fino all’Epifania

CANDELA – Ritorna la magia del Natale a Candela. Nello splendido paesino incastonato nei Monti Dauni è infatti tutto pronto per la dodicesima edizione di “Candela, il paese del Natale”, manifestazione presente oramai nel panorama nazionale delle mete preferite durante il periodo dell’Avvento e che nelle scorse edizioni ha attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Tra le novità di quest’anno, nuovi ed ulteriori allestimenti all’interno della casa di Babbo Natale, che come ogni anno rinnova alcune stanze e angoli e un imponente albero di Natale di 15 metri in Piazza Plebiscito.

Si parte il 22 novembre con la suggestiva parata di apertura, che darà il via ad un calendario ricco di eventi che si protrarranno fino all’Epifania. Tutto avrà inizio alle 17, proprio in piazza Plebiscito per raggiungere Corso Vittorio Emanuele III. La sfilata vedrà la partecipazione della vibrante Glamour Baggy Street Band, giocolieri e artisti che accompagneranno Babbo Natale nella sua casa , allestita presso lo storico Palazzo Ripandelli. La serata culminerà con l’emozionante accensione delle luminarie d’autore, che vestiranno il borgo di una luce magica, e l’apertura ufficiale della Casa di Babbo Natale e del Museo del Giocattolo.

La dodicesima edizione si preannuncia indimenticabile, con un programma di attrazioni pensate per regalare un’esperienza di pura magia a tutti i visitatori, sia grandi che piccini. Tra queste gli immancabili Mercatini di Natale, che rappresentano il cuore pulsante del gusto e dell’artigianato locale. Anche quest’anno sarà allestita la Mostra d’Arte Presepiale, un omaggio alla tradizione, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe. Il Borgo Animato, invece, è un coinvolgente tour teatralizzato del centro storico, per scoprire Candela in una veste unica e per raggiungere la celebre ‘Trasonna’, uno dei vicoli più stretti d’Italia, una viuzza che si snoda nel cuore medievale del borgo. La sua larghezza media è di circa 40 cm, ma nel punto più stretto è larga appena 38 cm. Inoltre sono previsti attività e laboratori creativi.

La Casa di Babbo Natale e il Museo del Giocattolo saranno aperti e visitabili con orari dedicati dal 23 novembre al 6 gennaio, il giorno dell’attesissimo Volo della Befana.

Patrocinato dal Comune di Candela, Il format ‘Candela, il Paese del Natale’ è organizzato dall’Aps Candela Promozione, associazione che da anni si occupa dell’organizzazione di eventi turistici, spettacoli ed iniziative culturali per la promozione sociale e lo sviluppo del territorio. Un obiettivo centrato in pieno soprattutto con l’organizzazione della Casa di Babbo Natale che, ogni anno, genera importanti flussi turistici a vantaggio dell’economia locale e dei comuni limitrofi.