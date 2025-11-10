Sport Manfredonia
A Cagnano dilaga la Passion Sport Manfredonia
Termina 9-1 a favore della Passion Sport Manfredonia la trasferta dei sipontini a Cagnano Varano contro la locale Audace.
La reti: De Nittis al 14′, al 20′ ed al 39′, Palumbo al 25′ ed all’86’, Trotta al 57′ ed al 60′, Mastrogiacomo al 66′ e Stoppiello al 70′.
Con questo risultato i sipontini vanno al terzo posto dietro al Terlizzi, che ha una partita in più, ed al Bitetto che di partite in più ne ha due.