Sport Manfredonia

A Cagnano dilaga la Passion Sport Manfredonia

Redazione10 Novembre 2025
Three soccer balls near a goal net
Photo by Omar Ramadan on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Cagnano dilaga la Passion Sport Manfredonia

Termina 9-1 a favore della Passion Sport Manfredonia la trasferta dei sipontini a Cagnano Varano contro la locale Audace.

La reti: De Nittis al 14′, al 20′ ed al 39′, Palumbo al 25′ ed all’86’, Trotta al 57′ ed al 60′, Mastrogiacomo al 66′ e Stoppiello al 70′.

Con questo risultato i sipontini vanno al terzo posto dietro al Terlizzi, che ha una partita in più, ed al Bitetto che di partite in più ne ha due.

Redazione10 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©