De Leonardis (FdI): “A breve 17 nuovi Vigili del Fuoco per la provincia di Foggia grazie al Governo Meloni”

“Ancora una volta il Governo Meloni dimostra la sua concreta attenzione nei confronti della Capitanata. E dopo averlo fatto in ambito sanitario e in quello infrastrutturale, accogliamo con grande positività la prossima assegnazione di ben 17 Vigili del Fuoco alla provincia di Foggia”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Nei prossimi giorni si procederà all’assegnazione di circa 800 Vigili del Fuoco che terminano di frequentare il 100° corso e che giureranno il prossimo 7 ottobre a Roma. Nella provincia di Foggia, come detto, saranno assegnate 17 unità che andranno ad incrementare l’organico del Comando dai prossimi giorni.

Un dato importante perché va a potenziare un Corpo a cui non possiamo che esprimere il nostro sentimento di gratitudine per l’incessante e quotidiano impegno verso la nostra incolumità, costantemente messo in pratica con spirito di sacrificio e spregio della paura. Grazie al Governo Meloni, al Ministro Piantedosi e al Sottosegretario Prisco per aver potenziato il servizio di soccorso pubblico nel nostro territorio”, conclude De Leonardis.