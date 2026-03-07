8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici al Castello di Manfredonia
La statuina femminile neolitica esposta al Museo archeologico nazionale di Manfredonia, proveniente dal sito di Canne della Battaglia, ci riporta a migliaia di anni fa, quando le comunità preistoriche affidavano alla figura femminile un forte valore simbolico legato alla vita, alla fertilità e alla continuità della comunità.
Queste antiche rappresentazioni non sono solo oggetti d’arte o di culto, ma raccontano la profonda relazione tra natura, nascita e rinnovamento.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo celebra tutte le donne di ieri e di oggi, custodi di memoria, cultura e futuro.
✨ Vi aspettiamo al museo per scoprire le storie che gli oggetti del passato continuano a raccontarci.