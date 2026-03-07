Attualità Manfredonia

8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici al Castello di Manfredonia

Redazione7 Marzo 2026
🌾 8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici.

La statuina femminile neolitica esposta al Museo archeologico nazionale di Manfredonia, proveniente dal sito di Canne della Battaglia, ci riporta a migliaia di anni fa, quando le comunità preistoriche affidavano alla figura femminile un forte valore simbolico legato alla vita, alla fertilità e alla continuità della comunità.

Queste antiche rappresentazioni non sono solo oggetti d’arte o di culto, ma raccontano la profonda relazione tra natura, nascita e rinnovamento.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo celebra tutte le donne di ieri e di oggi, custodi di memoria, cultura e futuro.

✨ Vi aspettiamo al museo per scoprire le storie che gli oggetti del passato continuano a raccontarci.

